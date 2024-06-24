Новые фельдшерско-акушерские пункты достроили в Шаховской

Два новых ФАПа достроили в деревне Дор и селе Ивашково в городском округе Шаховская. Медицинские объекты готовы к открытию, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Каждый фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 36 посещений в смену. В новых медучреждениях обустроили кабинеты врачей, смотровые, процедурные, прививочные кабинеты, стерилизационные комнаты, а также палаты для пребывания пациентов.

Благоустроили и прилегающие территории — там появились парковки и места для отдыха. Отмечается, что ФАПы возвели с использованием технологий завода Pro Module концерна «КРОСТ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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