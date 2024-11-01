Новые электрички до Ржевского мемориала запустят в Подмосковье в праздники

Центральная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные электрички до Ржевского мемориала в ноябрьские праздники. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковье со ссылкой на ЦППК.

Как пояснили в ведомстве, 2,3,4 и 5 ноября поезда пойдут от Курского вокзала до станции Муравьево Тверской области. В пути электрички сделают промежуточные остановки на станциях в Истре, Волоколамске и Шаховской.

Узнать подробное расписание пригородных поездов можно на сайте или в мобильном приложении компании.