Новые электрички до Ржевского мемориала запустят в Подмосковье в праздники

Центральная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные электрички до Ржевского мемориала в ноябрьские праздники. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковье со ссылкой на ЦППК.
Как пояснили в ведомстве, 2,3,4 и 5 ноября поезда пойдут от Курского вокзала до станции Муравьево Тверской области. В пути электрички сделают промежуточные остановки на станциях в Истре, Волоколамске и Шаховской.
Узнать подробное расписание пригородных поездов можно на сайте или в мобильном приложении компании.
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