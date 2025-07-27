Новые автобусные маршруты запустили в Химках

Автобусы Московского транспорта вышли на новые маршруты в направлении Химок с 26 июля. Для пассажиров доступны все привычные сервисы и удобства.

Привычный номер маршрута практически сохранится — к нему лишь добавится единица. Так, маршрут № 343 заменил маршрут № 1343. Теперь вместо станции метро «Речной вокзал» автобусы пойдут до метро «Беломорская».

Аналогично маршрут № 1434 заменил маршрут № 434. По нему автобусы будут следовать от станции метро Планерная до ЖК «Эдем» в Красногорске.

Отметим, что в салонах проезд можно будет оплатить безналичными. Также пассажиры смогут воспользоваться USB-зарядками. Для них будут работать климатическая система, медиапанели, крупные маршрутоуказатели и аудиоинформатор.

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