Свыше 11 млн поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье с марта

Жители и гости Московской области совершили более 11 миллионов поездок на арендованных электросамокатах в текущем сезоне. Период кикшеринга стартовал в регионе в начале марта.

Чаще всего на электросамокатах в Подмосковье ездили в мае — около 2,5 миллиона раз.

«Самые активные пользователи кикшеринга отмечены в девяти округах: Балашихе, Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Пушкино, Реутове и Химках», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

Сейчас в области доступно порядка 37 тысяч электросамокатов различных операторов. Для комфортного использования сервиса организовано свыше 17 тысяч специальных парковочных зон, многие из которых расположены возле станций метро, Московских центральных диаметров и железнодорожных платформ.

Статистика показывает, что в среднем поездка на электросамокате длится около восьми минут, а расстояние составляет 1,7 километра. Однако зарегистрированы и рекорды: в Балашихе самая длинная поездка составила 58 километров, а в Люберцах — чуть более 53 километров. Чаще всего жители используют электросамокаты для коротких поездок до транспортных узлов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона напомнило о важности соблюдения правил безопасности: запрещено кататься вдвоем или втроем, в состоянии опьянения, а также превышать скорость.

На пешеходных переходах необходимо спешиваться, а парковать самокаты следует аккуратно, не создавая помех пешеходам и транспорту.