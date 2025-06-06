Новую школу в ЖК «Томилино парк» в Люберцах откроют к 1 сентября

Открытие новой школы на 1500 мест в жилом комплексе «Томилино парк» запланировали на 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил глава округа Владимир Волков.

Владимир Волков проверил ход строительства учреждения образования.

«Еще один важный объект, открытия которого очень ждут наши жители, — школа на 1500 мест в жилом комплексе „Жулебино парк“. Микрорайон новый, активно заселяется молодыми семьями, и запрос на соцобъекты рядом с домом, конечно же, высокий. Школа станет одной из самых больших в городском округе и будет оснащена всем необходимым оборудованием для полноценного развития наших юных жителей», — сообщил Владимир Волков.

Строители занимаются облицовкой фасада и внутренней отделкой, параллельно с этим благоустраивают территорию. Открытие запланировано на 1 сентября.

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