Новую школу в микрорайоне Юго-Западном в Ступине откроют 2 сентября

Строительство новой школы завершилось в ступинском микрорайоне Юго-Западном. Образовательное учреждение на 825 мест откроется 2 сентября, о чем сообщили в Минстрое Подмосковья.

Школу возвели по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Сейчас ведется пусконаладка инженерных систем. Сотрудники готовятся к открытию.

В здании для ребят есть библиотека, актовый и два спортивных зала, разные вспомогательные помещения для учебы и творчества. Во дворе сделали современную детскую площадку с безопасным покрытием. Перед школой обустроили парковку на 200 машин.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

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