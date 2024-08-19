Андрей Воробьев: под 50 школ Подмосковья капитально отремонтируют в этом году

Президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

«Подготовка к 1 сентября — это всегда очень большая, важная подготовительная работа. Большой президентский проект капитального ремонта идет по всей стране, и в нашем регионе мы обновляем в этом году порядка 50 школ. Сложность с капремонтом всегда в том, что это ограниченные сроки и выявление разных дополнительных мероприятий, связанных с износом. Надеюсь, что никаких срывов у нас не будет. Все это принципиально важно», — сказал губернатор на совещании с правительством региона.

Подмосковные семьи уже начали получать выплаты к 1 сентября. Андрей Воробьев рассказал, что в этом году поддержку окажут 107 тысячам родителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».