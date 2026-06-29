Новую школу на 600 мест откроют в Мытищах 1 сентября

1 сентября в городском округе Мытищи откроется новое образовательное учреждение, рассчитанное на 600 мест. Сотрудники администрации проверили ход строительства в школе, расположенной в жилом комплексе «Пироговская Ривьера».

Это учебное заведение возводится в рамках Народной программы партии «Единая Россия», направленной на модернизацию образовательной инфраструктуры в стране. Вместе с первым заместителем городского прокурора Дмитрием Точилкиным, а также представителями Главного государственного строительного надзора и депутатами местного совета глава Мытищ Юлия Купецкая регулярно осуществляет контроль за выполнением строительных работ и соблюдением установленных сроков.

Сейчас на объекте продолжаются работы по чистовой отделке помещений, производят расстановку мебели, осуществляют подключение слаботочных систем, а также устанавливают двери и сантехническое оборудование. Кроме того, на прилегающей территории завершаются работы по благоустройству, что позволит создать комфортное и безопасное пространство для учащихся.

Совсем скоро новая школа распахнет свои двери для ребят из Мытищ, предоставляя им возможность получать качественное образование в современных условиях.