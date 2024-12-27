Новую поликлинику открыли в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах

Новую поликлинику открыли в жилом комплексе «Жулебино парк» в Люберцах. Она рассчитана на 100 посещений в смену. Всего там будут получать помощь около 8,5 тысячи человек.

«Также в поликлинике работает кабинет функциональной диагностики, где пациенты могут пройти ЭКГ-исследование на современном аппарате», — добавил министр.

В поликлинике обустроили комфортные зоны ожидания, установили современную навигацию и новое оборудование, в том числе — аппараты УЗИ с датчиками исследования сосудов.

«Благодаря открытию новой поликлиники, жители микрорайона ЖК „Жулебино парк“ смогут получать медицинскую помощь рядом с домом», — отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Пациентов будут принимать терапевт, хирург, офтальмолог, отоларинголог и другие специалисты.

Записаться на прием можно через «Госуслуги», а также по номеру телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в регионе. Так, в этом году открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе.