Новую партию гумпомощи отправили из Мытищ в зону СВО

Гуманитарный конвой отправили на Донбасс из поселка Поведники. Его собрали активисты национальных общин Мытищ.

Волонтеры поддерживают бойцов и жителей приграничных территорий с начала проведения спецоперации.

Этот сбор помогли сформировать добровольцы сразу из нескольких организаций. Его доставит в Макеевку добровольная народная дружина имени Михаила Колпакова.

В посылку вошли медикаменты, продукты, средства личной гигиены, аккумуляторы, технические принадлежности, бытовые приборы.

Активисты оказывают также адресную помощь. К примеру, волонтеры местной добровольческой организации «Оберег» отправили посылки, собранные жителями Поведников и соседних населенных пунктов.

Поддержку оказали и представители «Русской Общины», армянской и таджикской национальных общин.

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