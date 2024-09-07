Новую набережную на берегах Оки открыли в Серпухове
В субботу, 7 сентября, в Серпухове открыли новую зону отдыха — современную и благоустроенную набережную. Общероссийское движение «Здоровое Отечество» устроило спортивный праздник для жителей и гостей города.
Открытие набережной приурочили к предстоящему 685-летию Серпухова, его отметят 21 сентября. Сегодня здесь же прошел физкультурный фестиваль «Я выбираю здоровое будущее».
Набережную обустроили за 6,5 месяца на бывшем пустыре.
По словам инициатора проекта, президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, теперь каждый житель и гость города сможет прогуляться по уникальным местам вдоль реки.
«И, конечно же, отрадно видеть, сколько сегодня было людей на открытии и как много добрых и положительных отзывов мы смогли услышать. Это лишь начало всей большой набережной, которую мы еще будем достраивать, но уже сейчас мы точно знаем, что мы на верном пути!» — заявил он.
Праздник посетили многие известные спортсмены, в частности, Евгений Тищенко и Марк Петровский.
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