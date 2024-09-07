Новую набережную на берегах Оки открыли в Серпухове

В субботу, 7 сентября, в Серпухове открыли новую зону отдыха — современную и благоустроенную набережную. Общероссийское движение «Здоровое Отечество» устроило спортивный праздник для жителей и гостей города.

Открытие набережной приурочили к предстоящему 685-летию Серпухова, его отметят 21 сентября. Сегодня здесь же прошел физкультурный фестиваль «Я выбираю здоровое будущее».

По словам инициатора проекта, президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, теперь каждый житель и гость города сможет прогуляться по уникальным местам вдоль реки.

«И, конечно же, отрадно видеть, сколько сегодня было людей на открытии и как много добрых и положительных отзывов мы смогли услышать. Это лишь начало всей большой набережной, которую мы еще будем достраивать, но уже сейчас мы точно знаем, что мы на верном пути!» — заявил он.

Праздник посетили многие известные спортсмены, в частности, Евгений Тищенко и Марк Петровский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».