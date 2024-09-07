Физкультурный фестиваль в честь 685-летия города прошел в Серпухове

На новой зоне отдыха в Серпухове прошел физкультурный фестиваль «Я выбираю здоровое будущее», организованный Общероссийской организацией «Здоровое Отечество». Мероприятие собрало множество жителей и гостей города.

Насыщенная программа включила сдачу норм ГТО, полосу препятствий и силовые дисциплины. На каждом этапе были определены победители, которые получили ценные подарки.

Фестиваль стал отличной возможностью для участников пообщаться с известными спортсменами, такими как Федор Чудинов, Евгений Тищенко, Яна Егорян и Марк Петровский. Их присутствие вдохновило многих на достижение новых спортивных высот.

Напомним, что новая зона отдыха, подаренная Серпухову президентом международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, обещает стать центром притяжения для тысяч жителей. Это место будет способствовать активному отдыху на свежем воздухе и станет популярной площадкой для проведения различных мероприятий.

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