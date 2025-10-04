Новую IT-лабораторию оборудовали в техникуме имени Гагарина в Люберцах

В Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина открыли новую IT-лабораторию «Информационных технологий, программирования и баз данных». Торжественное открытие прошло в день 85-летия системы среднего профессионального образования в России в рамках губернаторского проекта «Колледжи Подмосковья».

Современная лаборатория предназначена для студентов, обучающихся по направлениям «Информационная безопасность» и «Программирование». Здесь установили персональные компьютеры и интерактивные панели от отечественных производителей.

На открытие пригласили главу городского округа Люберцы Владимира Волкова. Он поздравил коллег с праздником, осмотрел новое помещение и отметил значимость этого события для будущих специалистов.

«Наш техникум по праву считается одним из флагманов в стране, сохраняя лучшие традиции и внедряя инновационные подходы в обучении», — подчеркнул Владимир Волков.

Студенты Люберецкого техникума будут изучать профильные предметы в течение четырех лет. В филиале «Угреша» по данному направлению сейчас обучаются 50 человек.