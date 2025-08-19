Новую детскую площадку открыли в Апрелевке под Наро-Фоминском

В Апрелевке под Наро-Фоминском 14 августа у дома № 49 на Февральской улице состоялось торжественное открытие новой детской игровой площадки. Просторная и современная зона с горками, качелями, спортивным уголком и удобными лавочками создана в рамках государственной программы по формированию комфортной городской среды.
В ближайшее время к городской системе мониторинга планируют подключить камеры видеонаблюдения, установленные в игровой зоне. Организаторы напомнили, что безопасность зависит не только от техники, но и от соблюдения правил на площадке; гости пообещали следить за порядком и чистотой.
Открытие новой площадки стало очередным шагом в благоустройстве дворов и формировании комфортной городской среды в Апрелевке.
