Новую детскую площадку открыли в Апрелевке под Наро-Фоминском

В Апрелевке под Наро-Фоминском 14 августа у дома № 49 на Февральской улице состоялось торжественное открытие новой детской игровой площадки. Просторная и современная зона с горками, качелями, спортивным уголком и удобными лавочками создана в рамках государственной программы по формированию комфортной городской среды.

В ближайшее время к городской системе мониторинга планируют подключить камеры видеонаблюдения, установленные в игровой зоне. Организаторы напомнили, что безопасность зависит не только от техники, но и от соблюдения правил на площадке; гости пообещали следить за порядком и чистотой.