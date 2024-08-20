Новую детскую площадку открыли на Железнодорожной улице в Мытищах

Игровое пространство появилось на улице Железнодорожной в Мытищах. Жителям организовали развлекательную программу в честь открытия.

Жители двора по адресу: улица Железнодорожная, дом 52 давно просили о новом детском комплексе. Здесь установили современные игровые элементы и облагородили территорию. Открытие деткой площадки провели торжественно: устроили праздник для взрослых и детей, с анимацией, эстафетами, мастер-классами и дискотекой.

«Модернизировали детскую площадку мы за месяц. Установили новые качели, карусель, игровой комплекс с горкой, дополнили спортивными элементами и привели территорию к современному виду, жители очень довольны», — рассказал заместитель директора управления благоустройства администрации городского округа Мытищи, Роман Комлев.

Жители новым игровым комплексом довольны, ведь здесь есть развлечения для детей и зоны отдыха для взрослых.

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