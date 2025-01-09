Новогодняя елка в Богородском округе победила на областном конкурсе
Итоги регионального этапа голосования в конкурсе «Елки России» подвели в Подмосковье. Звание лучших новогодних деревьев получили представители Богородского округа, Дмитрова, Истры, Одинцовского, Орехово-Зуева и Серпухова.
Лучшими в Московской области признали елку «Богородский бал» и новогоднее оформление на Фонтанной площади в Ногинске. Они набрали 31% голосов, рассказали в министерстве благоустройства региона. Как отметил глава ведомства Михаил Хайкин, теперь они поборются за победу на федеральном уровне.
«Ежегодно мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создавая пространства для прогулок и отдыха — от больших парков до уютных скверов с детскими площадками у дома. Каждый новый парк, благоустроенная площадь или сквер — это места, объединяющие людей, пространства для общения, отдыха, занятий спортом. Мы видим, как с каждым годом растет посещаемость наших пространств, значит они востребованы у жителей — и это главный показатель и оценка нашей работы», — сказал министр.
Конкурс стартовал 25 декабря. Следующий этап голосования проведут с 9 по 11 января в официальной группе проекта во ВКонтакте.
Победителя назовут 13 января. Призы получат регионы, занявшие первые 10 мест.