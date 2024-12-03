Новогодний турнир по теннису пройдет на «Арене Мытищи» 14 декабря

Турнир пройдет в двух возрастных категориях. Участников разделят на группы А и В. Первая группа включает мужчин и женщин от 18 до 49 лет и от 50 и старше, вторая — мальчиков и девочек 12 лет и младше, а также подростков 13-17 лет.

Заявиться на открытый турнир можно, отправив заявку на почту komsportrai@bk.ru. Укажите в письме фамилию, имя, отчество, дату рождения и город. Подать заявку можно и по телефону 8-498-610-04-14.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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