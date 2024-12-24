Новогодний праздник прошел во дворе ЖК «Столичный» в Балашихе

Семейный праздник «Ура, скоро Новый год!» подарил жителям атмосферу новогоднего волшебства и радости. Организованное управляющей компанией «Арх-Строй-Союз» при поддержке местных партийцев мероприятие собрало семьи с детьми, которые окунулись в мир зимних чудес.

Депутат совета депутатов Балашихи от фракции «Единая Россия» Александр Денежкин поздравил жителей с наступающим Новым годом. Он отметил, что такие мероприятия — это не просто развлечение, а важное проявление внимания и заботы о создании теплого, дружелюбного сообщества. «Эти встречи способствуют укреплению чувства дома и гордости за свой жилой комплекс, а также налаживают дружеские отношения между соседями», — сказал Денежкин.

Центром праздника стала нарядная елка, украшенная яркими гирляндами и игрушками, вокруг которой собрались дети. Были организованы игры, конкурсы, а также чаепитие из настоящего самовара. Не обошлось и без любимых новогодних песен, которые звучали благодаря замечательной музыкальной программе, подготовленной коллективом «Рассвет».

В завершение праздника были вручены благодарственные грамоты председателям многоквартирных домов микрорайона, что стало дополнительным акцентом на важности сообщества и совместной работы жителей.

Праздник «Ура, скоро Новый год!» стал ярким событием для жителей Балашихи и напомнил всем о значении единства и теплоты в преддверии Нового года.