Новогодний праздник прошел во дворе жилого дома на Сукромке в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

День двора на Сукромке у дома № 5 стал отличным поводом объединить соседей и повеселиться. На празднике собрались как взрослые, так и дети.

Ребята с удовольствием приняли участие в играх. В гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили детей с наступающим Новым годом и пожелали исполнения всех желаний.

Праздник двора показал, что с соседями важно дружить, ведь вместе можно создать запоминающийся праздник и новогоднюю сказку.

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