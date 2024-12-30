Новогодний праздник прошел во дворе жилого дома на Сукромке в Мытищах
День двора на Сукромке у дома № 5 стал отличным поводом объединить соседей и повеселиться. На празднике собрались как взрослые, так и дети.
Ребята с удовольствием приняли участие в играх. В гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили детей с наступающим Новым годом и пожелали исполнения всех желаний.
Праздник двора показал, что с соседями важно дружить, ведь вместе можно создать запоминающийся праздник и новогоднюю сказку.
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Новогодний праздник прошел во дворе жилого дома на Сукромке в Мытищах
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