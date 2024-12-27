Новогодний праздник прошел во дворе № 28 на улице Борисовка в Мытищах

Дни двора в «зимнем формате» стали для городского округа Мытищи уже традиционными. Накануне Нового года праздник организовали у дома № 28 на улице Борисовка.

Соседи на улице Борисовка в Мытищах активные и с удовольствием участвуют во всех развлекательных и праздничных мероприятиях. Первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Наталья Гречаная поздравила собравшихся с наступающим Новым годом. Дед Мороз со Снегурочкой, творческие коллективы округа и сотрудники мытищинского библиотечно-информационного центра подготовили для детей и взрослых развлекательную программу: конкурсы, мастер-классы, эстафеты, дружные хороводы и концерт.

Такие мероприятия пройдут в разных локациях городского округа Мытищи. Узнать о них подробнее можно в социальных сетях администрации округа.