Новогодний праздник пройдет в парке культуры и отдыха в Одинцове 28 и 29 декабря

Праздник «Новый год под шубой» пройдет 28 и 29 декабря в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Мероприятия начнутся в три часа дня и смогут погрузить всех гостей в атмосферу волшебства и праздника.
Организаторы подготовили насыщенную программу. В первый день посетители парка смогут провести фотосессию со Снегурочкой.
Еще участники поучаствуют в увлекательных конкурсах и оставят свои пожелания возле сцены. У всех желающих будет возможность поздравить друг друга с наступающим Новым годом.
Все желающие смогут поводить хороводы у елки. Также 29 декабря организаторы подготовили не менее интересные активности.
Напомним, что также 31 декабря в Одинцове состоится костюмированный лыжный забег. Участники пробегут 1200 метров. Главное условие — иметь с собой оригинальный костюм и лыжи. Регистрация завершилась 20 декабря.
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