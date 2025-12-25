Новогодний праздник для участников «Активного долголетия» прошел в Мытищах

Организовали яркое действо в Центре культуры «Подмосковье». Участники проекта «Активное долголетие», который за несколько лет набрал обороты и привлек новых сподвижников в Московской области. Объединение людей солидного возраста, создано для того, чтобы приобщить их к здоровому и бодрому образу жизни. Подготовили к Новогоднему огоньку не только поздравления и пожелания, но и творческую концертную программу.

Артистки подарили гостям калейдоскоп любимых эстрадных хитов, которые вызвали волну положительных эмоций. Зрители не могли устоять и с удовольствием подпевали и подтанцовывали.

Увлекательное Муз лото, состоявшееся после концерта, добавило празднику ярких эмоций и хорошего настроения.



