Новогодний концерт живой музыки прошел в Химках

Концерт организовали в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Артисты исполнили более 10 творческих номеров.

Участниками мероприятия стали гитаристы студии «Восхода», а также юные воспитанники творческих студий, которые выступили на электролитах, бас-гитаре, барабанах и синтезаторе.

Зрители услышали как известные песни, так и авторские композиции. Также их поздравили сказочные персонажи — Дед Мороз, Снегурочка, Кощей Бессмертный.

Каждый желающий мог поучаствовать в тематических конкурсах, викторинах и лотерее. Ранее в «Восходе» начала работу резиденция Деда Мороза. В день открытия дети поучаствовали в развлекательной шоу-программе и творческом мастер-классе.