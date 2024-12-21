Резиденцию Деда Мороза открыли в комплексе «Восход» в Химках

Еще одну резиденцию Деда Мороза открыли в Химках. Сказочная атмосфера теперь царит в многофункциональном комплексе «Восход».

Дети приняли участие в развлекательной шоу-программе и творческом мастер-классе по созданию снежинок из блестящей проволоки. Гости резиденции написали письма Деду Морозу и пообщались с волшебником лично. Каждый участник получил новогодний подарок.

«Мне очень понравилось, что здесь веселая атмосфера. Детей развлекают, все вместе веселятся. Ребята не теряют веру в чудо. И я тоже верю в чудеса, ведь они окружают нас повсюду. Особенно в Новый год. Самое главное, чтобы близкие были рядом», — поделилась жительница городского округа Химки Алина Бахта.

Посетить резиденцию Деда Мороза в «Восходе» также можно будет 24 и 25 декабря.

Напомним, что ранее личный прием юных жителей округа главный зимний волшебник провел в выставочном комплексе «Артишок». Здесь в гости ждут каждого желающего до 29 декабря.

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