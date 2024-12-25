Новогодний концерт прошел в областном центре соцадаптации в Лосино-Петровском

Праздничную программу организовали в Московском областном центре социальной адаптации в Лосино-Петровском. Зрители поучаствовали в танцах и получили подарки.

Провести концерт решили активисты местного отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Народное творчество». Поддержку им оказали представители «Молодой гвардии».

Жители центра увидели световое шоу, творческие номера танцевального коллектива «Ностальжи» из Дома культуры «Октябрь», спели вместе с солистками ансамбля «Свердловчанка» новогодние песни.

В финале вечера появились главные зимние волшебники страны — Дед Мороз и Снегурочка. Они вручили жителям центра подарки.

«Мы были рады подарить жителям Центра социальной адаптации замечательные моменты праздника, дать им возможность забыть о повседневных заботах и насладиться мероприятием, которое было организовано специально для них. Сейчас важно поддерживать и заботиться о тех, кто нуждается в особом внимании и заботе», — отметила куратор местного партийного проекта «Народное творчество» Елена Нестерова.