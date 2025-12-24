Новогодние утренники прошли в дошкольных отделениях гимназии № 16 в Люберцах

Около 1,5 тысяч воспитанников дошкольных отделений гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах приняли участие в новогодних утренниках. Для ребят подготовили интересную программу с танцами и хороводами.

Утренники проходили с 15 по 24 декабря. Детей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка.

«Организация новогоднего праздника — это всегда большая ответственность и творческая задача для всего коллектива. Мы постарались создать для каждого ребенка атмосферу настоящего чуда, чтобы эти дни запомнились им улыбками, радостью и волшебством. Видеть счастливые глаза наших воспитанников — лучшая награда», — отметила заместитель директора по дошкольному образованию гимназии № 16 «Интерес» Юлия Орлова.

В конце всем вручили сладкие подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.