Новогодние праздники прошли во дворах и парках Лобни

В парках и на дворовых территориях муниципалитета наступила пора предноводних праздничных мероприятий. Жителей Лобни поздравляют Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Концертно-развлекательную программу организовали управляющие компании во дворах многоэтажных домов на Кольцевой улице, дом № 12, улице Комиссара Агапова, дома № 4, 5, 6 и Свободном проезде, дома № 3, 5, 7, 9. Веселые праздничные мероприятия не оставили равнодушными ни детей, не взрослых. Жители с удовольствием участвовали в играх, танцах и разнообразных конкурсах и водили хороводы вокруг новогодних елок.

В парке «Киово» провели праздник «Территория волшебства». Жителей микрорайона «Восточный» развлекали герои новогодних сказок — Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга, Снеговик и символ наступающего года — Змея. Все участники мероприятия получили сладкие подарки.