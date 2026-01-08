Новогодние праздники для детей прошли в Люберецком округе

Муниципальные депутаты организовали детский праздник в деревне Марусино. В нем участвовали более 60 детей.

Мероприятие состоялось 6 января на территории медицинского центра «Марусино». Гости играли в снежки, перетягивали канат и участвовали в других активных играх. Для всех приготовили горячий чай и вручили памятные подарки.

Депутат окружного совета Роман Антоненков, курирующий проект «Здоровое будущее», подчеркнул важность таких событий.

«Они помогают детям и родителям отвлечься от гаджетов, провести время на воздухе. Здоровое будущее начинается с простых вещей», — сказал он.

Муниципальный координатор проекта Наталья Феоктистова считает, что простые игры вроде снежков вовлекают детей лучше любых слов и с ранних лет формируют привычку к здоровому образу жизни.

Традиционные праздники двора в Люберцах продлятся до 9 января. Творческие бригады проведут интерактивные программы для маленьких жителей на 23 площадках округа.