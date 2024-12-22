Новогодние конкурсы и квесты пройдут в парках Подольска 28 и 29 декабря

В парке имени Виктора Талалихина и Детском парке с 23 по 29 декабря проведут свыше 20 бесплатных мероприятий для малышей старше трех лет их родителей, а также членов клуба «Активное долголетие». А 28 и 29 декабря для горожан подготовили областное мероприятие «Новый год под шубой».

Гости парков посетят занятия скандинавской ходьбой, поучаствуют в творческих мастер-классах и занятиях по вязанию. Для посетителей обустроили красивые зимние фотозоны и украсили новогодние елки. В парке Талалихина открыли каток с прокатом.

Резиденция Деда Мороза продолжает принимать маленьких посетителей. Каждую субботу и воскресенье для юных жителей Подольска организуют интерактивную программу с мастер-классами и сладкими подарками. Дети могут написать Деду Морозу послания и отправить их через новогоднюю почту. Она работает в парке Талалихина и в Детском парке до конца года.

Накануне празднования Нового года, 28 и 29 декабря, артисты местных учреждений культуры подготовили для горожан яркое мероприятие «Новый год под шубой». Гости парка примут участие в подвижных играх, посетят творческие мастер-классы, веселые квесты и конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки. Жителей угостят ароматными мандаринами.