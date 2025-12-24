Новогодние ярмарки пройдут в Истре и Дедовске с 22 по 28 декабря

В преддверии Нового года в двух городах развернутся большие праздничные фестивали. Гостей ждут ярмарки ремесленников и фермеров, развлекательные программы и подарки от отечественных производителей.

В Истре посетители смогут приобрести чувашские валенки, оренбургские платки, домашний текстиль, включая новогодние скатерти и салфетки, а также вязаные шапки, шали и рукавицы. Кроме того, представят авторские изделия и угощения. Еще в течение дня будут проводиться викторины и игры, а гвоздем программы станет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Фестиваль «Новогодний» пройдет по адресу: улица Урицкого, 1.

В Дедовске обещают широкий ассортимент товаров — от продуктов питания до одежды. Представят тамбовские деликатесы, луховицкие соленья, рыбу с Камчатки, икру, мед и разнообразные фрукты. Среди народных изделий можно будет найти чувашские валенки, варежки, вещи, связанные из монгольской шерсти. Фестиваль «Новогодний подарок» пройдет с 22 по 28 декабря по адресу: улица Гагарина, 14.