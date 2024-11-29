Новогодние интерактивные представления проведут в Котельниках в декабре

Культурный комплекс «Котельники» приглашает всех жителей и гостей округа на праздничные новогодние мероприятия. Гостей ждут увлекательные интерактивные программы, активные игры, яркие костюмы, любимые сказочные персонажи и, конечно же, сладкие подарки для детей от Деда Мороза.

В декабре состоится премьера спектакля «Снежная королева» в исполнении Театральной студии «Лампа». Представления пройдут 21 и 27 декабря в ДК «Белая Дача», 22 декабря в ДК «Силикат».

Музыкальный спектакль «Бременские музыканты» с интерактивной программой у елки от образцового коллектива «Шоу-театр „Ковер-Самолет“» пройдет 21 декабря в ДК «Силикат» и 23 декабря в клубе «Надежда».

Спектакль «Лоскутик и Облако» также порадует зрителей интерактивом у елки 22 декабря в клубе «Надежда» и 27 декабря в ДК «Силикат».

Театр «На стульях» представит спектакль «Щелкунчик» с интерактивной программой у елки 27 и 28 декабря в клубе «Надежда».

Все мероприятия предназначены для зрителей любого возраста. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (495) 559-75-11.

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