Новогодние инсталляции демонтировали в Истре

Все праздничные декорации планируют убрать до конца недели. Сотрудники МБУ «ДОДХИБ» уже приступили к работам на центральных площадях округа.

Сначала убрали центральные елки и украшения в самых посещаемых местах города. Это, например, площадь у многофункционального центра в Истре и территория у Дома культуры в Дедовске.

Коммунальщики рассчитывают быстро справиться с этой задачей: уже к выходным все нарядное оформление населенных пунктов будет разобрано, ведь праздники официально завершены.

В Павловском, Синево, Алехново, Новопетровском, Курсаково, Кострово праздничный реквизит уже отвезли «на отдых» до следующего Нового года и улицы обрели свой первоначальный облик. А вот новогодняя иллюминация на столбах освещения пока что останется и еще какое-то время будет радовать глаз и поднимать настроение жителям.