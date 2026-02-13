Новогодние инсталляции демонтировали в Истре
Все праздничные декорации планируют убрать до конца недели. Сотрудники МБУ «ДОДХИБ» уже приступили к работам на центральных площадях округа.
Сначала убрали центральные елки и украшения в самых посещаемых местах города. Это, например, площадь у многофункционального центра в Истре и территория у Дома культуры в Дедовске.
Коммунальщики рассчитывают быстро справиться с этой задачей: уже к выходным все нарядное оформление населенных пунктов будет разобрано, ведь праздники официально завершены.
В Павловском, Синево, Алехново, Новопетровском, Курсаково, Кострово праздничный реквизит уже отвезли «на отдых» до следующего Нового года и улицы обрели свой первоначальный облик. А вот новогодняя иллюминация на столбах освещения пока что останется и еще какое-то время будет радовать глаз и поднимать настроение жителям.
Кроме того, до конца этой недели подготовят округ к Масленице. Первая масштабная конструкция появилась в Дедовске рядом с Домом культуры. А до конца этой недели оформят и другие общественные пространства к празднику.
В Истре же центральным местом притяжения станет площадь «Дружбы» у МЦ «МИР». Там будет аналогичная арт-конструкция, посвященная Масленице.