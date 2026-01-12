Новогодние гуляния собрали 28 тысяч человек в Солнечногорске

В дни новогодних каникул в городском парке культуры и отдыха, а также на набережных Солнечногорска прошло около 100 праздничных событий. Различные активности привлекли свыше 28 тысяч жителей и гостей городского округа.

Развлекательная программа была рассчитана на людей всех возрастов. Посетителям предлагали принять участие в творческих мастер-классах, интерактивных выставках и спортивных забавах, таких как хоккей на валенках, снежный тир, дискотеки на главном катке с конкурсной программой. Популярностью пользовались катания в упряжках с лошадьми и оленями, фотосессии с хаски, а также костюмированные забеги. Гости парков также присоединялись к танцевальным флешмобам, хороводам и играм с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Мы постарались сделать новогодние праздники по-настоящему яркими и запоминающимися для всех солнечногорцев. Для нас было важно создать программу, в которой сочетались бы активные игры для детей, возможность провести время всей семьей и пробудить спортивный азарт у молодежи. Более 28 тысяч человек, посетивших парки, — это лучшая оценка нашей работы», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Дополнением к праздничным событиям стал новогодний квест «12 дней Сенежности». Его участники ежедневно находили секретные локации с фотозонами. Для тех, кто посетил все 12 точек и выполнил условия, были подготовлены призы.