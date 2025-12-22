Новогодние елки стартовали в Лыткарине

Городской округ Лыткарино дал старт череде новогодних торжеств, и первыми окунуться в сказочную атмосферу праздника удалось юным жителям округа. Праздник развернулся в торжественно украшенном зале, где собрались юные гости.

«Дети показывали свои таланты: голоса юных чтецов наполняли зал новогодними стихотворениями, а задорные песни и веселые интерактивы с любимыми сказочными персонажами — Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой — вызывали бурю восторга. Каждый ребенок активно участвовал в конкурсах и играх, чувствуя себя частью большой праздничной феерии», — сообщили организаторы.

По окончании интерактивной программы каждый посетитель получил праздничный подарок, наполненный сладостями и сувенирами. Кроме того, всем юным гостям были вручены пригласительные билеты на традиционную «Елку главы» округа.