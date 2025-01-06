Новогодние детские праздники прошли еще в двух микрорайонах в Химках

В микрорайонах Сходня и Новогорск в Химках организовали праздничные программы для детей. Маленьких жителей и их родителей ждали поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, увлекательные конкурсы, игры, хороводы и танцевальные номера.

Мероприятия во дворах были подготовлены депутатом Московской областной думы Владиславом Мирзоновым, депутатом Совета депутатов Русланом Шаиповым и лидером движения общественной поддержки Олесей Климачевой.

Владислав Мирзонов отметил, что такие дворовые праздники уже стали хорошей традицией для округа, способствуя укреплению добрососедских отношений. Благодаря аниматорам, артистам и творческим коллективам создается настоящая атмосфера праздника, которая привлекает большое количество участников.

В рамках партийного проекта «Новый год во дворе» также была подготовлена насыщенная программа у дома № 4 на Чапаевском переулке. С поздравлениями к жителям обратился председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

«Хочу пожелать всем здоровья, успехов в делах, исполнения желаний и, конечно, счастья в Новом году!» — сказал депутат.

Кроме того, в одном из торговых центров Сходни прошел финальный день проекта «МастЕРская Деда Мороза». Для детей из многодетных семей и семей участников специальной военной операции организовали творческие мастер-классы. Под руководством опытных наставников дети вместе с родителями создавали поделки и новогодние украшения для дома.