Детский новогодний праздник прошел в библиотеке имени Кедрина в Мытищах

В преддверии Нового года библиотека имени Кедрина в Мытищах стала местом настоящего волшебства для первоклассников школы «Логос». В рамках партийного проекта «Крепкая семья» для ребят организовали удивительное мероприятие, посвященное любимой детской сказке Андрея Усачева «Школа снеговиков».

Юные участники с восторгом погрузились в чарующий мир сказки, где ожили ее герои. Вместе со сказочными персонажами дети не только слушали увлекательные истории, но и активно участвовали в тематических играх и конкурсах. Аниматоры в ярких костюмах помогали малышам почувствовать себя частью сказочного приключения, поддерживая их и создавая атмосферу настоящего праздника.

Каждое участие в конкурсах стало для ребят маленькой победой, а веселые задания способствовали развитию творческих способностей, навыков командной работы и взаимной поддержки. Смех, радость и искренние улыбки детей наполнили библиотеку теплом и праздничным настроением.

«Такое мероприятие стало отличной возможностью для малышей пообщаться друг с другом, развить свои творческие способности и погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства. Праздничное настроение было обеспечено веселыми играми и подарками от сказочных персонажей», — отметила местный координатор проекта Анастасия Мартынова.

Организаторы мероприятия постарались сделать этот день незабываемым для первоклассников, подарив им яркие эмоции и заряд новогоднего настроения.