Новогоднее оформление появилось на улицах Дубны

Украшения к Новому году начинают появляться на улицах в Дубне. Большую часть праздничного оформления планируют разместить на этой неделе.

Светодиодные фигурки зайцев, оленей и медведей установили рядом с гимназией № 3 в Дубне. Настоящий сказочный лес разбили на благоустроенной улице Центральной в преддверии зимних праздников.

Такой сюрприз жителям Левобережья подготовили в городской администрации. В том числе потому, что в 2026 году городу исполнится 70 лет.

«Как и обещали, в последнюю неделю ноября, как раз перед 1 декабря, когда будем централизованно открывать катки, мы активно занимаемся новогодним, предновогодним убранством города», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Кроме того, на площади Космонавтов уже монтируют новую 15-метровую ель. Большие качели дополнили огоньками.

В правобережной части города елку установили в Парке семейного отдыха. 1 декабря Дубна встретит «Зиму в Подмосковье» в полном убранстве.