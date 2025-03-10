Новое современное оборудование поступило в Красногорскую больницу

Рентген-аппарат и компьютерный томограф появились в больнице Красногорска. На высокоточной технике будут проводить профильные исследования.

Оборудование теперь работает в больничном комплексе на улице Карбышева. На нем специалисты смогут получить больше возможностей.

Так, аппараты позволят оперативно диагностировать патологии. Одна из функций — мгновенное переключение режима работы с рентгенографии на рентгеноскопию.

Компьютерный томограф рассчитан на 128 срезов. Он умеет создавать трехмерные представления анатомических структур.

«Задача на этот год — дальнейшее обновлению технического оснащения больницы, в том числе поставка тяжелого оборудования для высокотехнологичных исследований пациентов», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

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