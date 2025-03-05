Пробиотики нового поколения разработали ученые из Красногорска

Математическая модель, которую разработали специалисты, позволяет предсказать взаимодействие бактерий и исключить их конкуренцию. Вычислительный метод еще до создания состава анализирует поведение организмов, позволяет комбинировать их и создавать экосистемы для улучшения пищеварения, снижения воспалений или укрепления иммунитета.

Исследователи из Красногорска сконструировали пробиотический комплекс из 22 видов бактерий, повышающих эффективность друг друга. Их совместное действие способно регулировать баланс микрофоны.

Клинические исследования подтвердят эффективность разработки, после чего комплексы появятся на рынке.