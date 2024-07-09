Новое производство смузи и вафель запустят в Пушкино к 2026 году

Новое предприятие по производству смузи, напитков и вафель под брендом Moozi появится в Пушкино к 2026 году. «Первая зеленая компания» уже приступила к строительству производственно-складского комплекса, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ввести предприятие в эксплуатацию инвестор планирует в третьем квартале 2026 года. Общий объем вложений составит не менее 250 миллионов рублей. На новом производстве появится около 80 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Напитки будут готовить по особой технологии шоковой заморозки, которая позволяет сохранить пищевую ценность и витамины в исходных ингредиентах.

«На нашем предприятии будут производиться смузи под самые разные задачи — от детокса до набора мышечной массы, которые будут содержать необходимые человеку микроэлементы, витамины, минералы и жирные кислоты», — отметил генеральный директор компании Дмитрий Кульков.

Сейчас продукты под брендом Moozi уже выпускают в Пушкинском округе. Это восемь видов смузи и четыре вида вафель. В сентябре планируется запуск серийного производства напитков.

До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».