Новое производство сельхозмашин запустят в Подмосковье в 2027 году

В Подмосковье продолжается работа по импортозамещению. В Люберцах появится новое производство сельскохозяйственных машин и навесного оборудования.

Компания «Сельхозмаш» готовится к расширению и инвестирует в строительство комплекса 200 миллионов рублей.

«На новом предприятии будет создано 50 рабочих мест. Ожидается, что после выхода на полную мощность комплекс сможет выпускать около 1300 ротационных косилок ежегодно», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Участок площадью 1,4 гектара для реализации проекта компания получила на льготных условиях.

«Общая площадь застройки, включающей в себя производственно-складской и административно-бытовой комплексы, составит девять тысяч квадратных метров», — уточнил министр имущественных отношений Подмосковье Тихон Фирсов.

На предприятии, которое запустят в 2027 году, будут производить ротационные косилки. Стоимость отечественныхустройств будет в два раза ниже, чем у созданных за границей.