Новое отделение реабилитации открылось в Жуковской больнице

Отделение медицинской реабилитации, рассчитанное на 15 коек круглосуточного пребывания, открылось в Жуковской больнице. Здесь смогут восстанавливать здоровье пациенты с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк напомнил, что реабилитацию после перенесенных травм и заболеваний важно начать как можно быстрее. Именно от этого зависит качество будущей жизни пациента.

Новое отделение в Жуковской больнице полностью укомплектовано медицинскими специалистами и современным оборудованием. Здесь есть тренажер-степпер, имитирующий подъем по лестнице, система для реабилитации функции ходьбы и другое.

«Медицинская реабилитация направлена на полное или частичное восстановление нарушенных или утраченных функций организма. Занятия позволяют повысить качество жизни, сохранить работоспособность и интегрировать пациента общество», — отметила заведующая отделением реабилитации Жуковской больницы Екатерина Трубецкая.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».