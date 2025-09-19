Новое оборудование закупили для авиаклассов школы № 10 в Дубне

В Дубне для инженерных классов школы № 10 закупили новое оборудование — пять фрезерных, дерево- и металлообрабатывающих станков. Специалистам необходимо установить их и наладить работу.

Помимо этого, в школу закупили 3D-принтеры, ноутбуки, интерактивные панели, квадрокоптеры и конструкторы для их сборки.

Ученики продемонстрировали навыки во время празднования юбилея — школе исполнилось 60 лет.

«Шесть десятилетий — это целая эпоха, наполненная знаниями, открытиями и яркими победами. За эти годы школа стала центром знаний, культуры и воспитания. Важно, что школа движется вперед: ремонтируются классы, укрепляется материально-техническая база, внедряются новые технологии», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

С 2022 года школа № 10 участвует в федеральном проекте «Инженерные классы. Авиастроение», а с 2024 — в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиасистемы». Старшеклассники учатся управлять БПЛА и изучают алгоритмы противодействия им. В 2025 году образовательное учреждение вступило в федеральный проект «Код будущего. Искусственный интеллект».