Новое оборудование установили в больнице в Красногорске
В Красногорскую больницу поступило новое современное оборудование: аппараты для рентгена на три рабочих места, а также для гастро- и колоноскопии, компьютерный томограф. А в 2026 году начнется капитальный ремонт корпуса на улице Карбышева с установкой еще более передовой техники, включая операционного робота для гинекологии, урологии и ортопедии.
По словам специалистов, новые технологии позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и значительно повышают качество диагностики. Красногорскую больницу посетил депутат Московской областной думы Роман Володин. Он осмотрел новую технику.
«Мы хотели увидеть, что мы приобрели, насколько это было правильное решение, получить обратную связь от пациентов. Мы очень довольны. Порадовало российское оборудование, которое оценили и врачи, и пациенты. Здорово, что уровень медицины поднялся на такой высокий уровень», — рассказал Роман Володин.
Отметим, что всего с начала года в больницу уже поступили 37 медицинских аппаратов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.