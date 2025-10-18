Новое оборудование установили в больнице в Красногорске

В Красногорскую больницу поступило новое современное оборудование: аппараты для рентгена на три рабочих места, а также для гастро- и колоноскопии, компьютерный томограф. А в 2026 году начнется капитальный ремонт корпуса на улице Карбышева с установкой еще более передовой техники, включая операционного робота для гинекологии, урологии и ортопедии.

«Мы хотели увидеть, что мы приобрели, насколько это было правильное решение, получить обратную связь от пациентов. Мы очень довольны. Порадовало российское оборудование, которое оценили и врачи, и пациенты. Здорово, что уровень медицины поднялся на такой высокий уровень», — рассказал Роман Володин.

По словам специалистов, новые технологии позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и значительно повышают качество диагностики. Красногорскую больницу посетил депутат Московской областной думы Роман Володин. Он осмотрел новую технику.

Отметим, что всего с начала года в больницу уже поступили 37 медицинских аппаратов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.