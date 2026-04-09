Новое лазерное оборудование для лечения глаз появилось в больнице Королева

Два современных аппарата поступили в отделение офтальмологии стационара филиала «Юбилейный» в Королевской больнице. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора и Министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказала заведующая отделением Ирина Макаренко, первый лазер предназначен для лечения глаукомы и вторичной катаракты. С его помощью врачи смогут проводить селективную лазерную трабекулопластику и лазерную дисцизию вторичной катаракты. Также оборудование позволяет экстренно снижать внутриглазное давление при острых приступах глаукомы.

Второй лазер будет использоваться для операций на сетчатке при локальных отслойках, дистрофии и диабетической ретинопатии — серьезном осложнении на фоне сахарного диабета. Ирина Макаренко отметила, что аппарат подходит для пациентов всех возрастов, потому что такие заболевания могут возникнуть как у молодых, так и у пожилых людей.

Сейчас специалисты занимаются сборкой и установкой оборудования. В ближайшее время на нем начнут работать опытные врачи отделения. Благодаря новым аппаратам жителям Королева больше не придется выезжать в другие клиники, чтобы получить высокотехнологичную офтальмологическую помощь.