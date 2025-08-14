Новая зона отдыха появилась в филиале ГГТУ в Истре

Перед началом учебного года интерьер обновили в Истринском профессиональном колледже — филиале Государственного гуманитарно-технологического университета. Старые лавочки заменили на удобные диваны установили зоны буккроссинга, где студенты смогут обмениваться книгами.

Учителя надеются, что такие новшества помогут ученикам чувствовать себя комфортно в колледже и призвали их соблюдать порядок и чистоту в новой зоне отдыха.

Колледж существует в округе с 1966 года. Сейчас в учебном заведении для абитуриентов на выбор есть пять разных направлений.

«В нашем колледже мы реализуем наши педагогические специальности — это преподаватель начальных классов, учитель физической культуры. Еще мы готовим социальных работников и юристов», — рассказала директор Истринского профессионального колледжа Екатерина Унтилова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новый корпус школы «Старт» в Видном откроют 1 сентября.