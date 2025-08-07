Андрей Воробьев: новый корпус школы «Старт» в Видном откроют 1 сентября

За последние несколько лет число жителей микрорайона «Пригород Лесное» в Видном значительно увеличилось. Новый корпус образовательного центра «Старт», который откроют 1 сентября, позволит снизить нагрузку на две школы и предоставить детям комфортные условия для занятий, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Востребованность новой школы «Старт» Здание начали строить весной 2023 года. Сейчас оно полностью готово, чтобы принять 1100 учеников. В рамках образовательной программы особенный акцент сделают на естественно-научном и физико-математическом направлениях. «1 сентября открываем здесь современную школу, я знаю, что запись тут полная, а значит, с первого дня своей работы она будет востребована. Наша задача — обеспечить образовательное учреждение учителями, которых мы очень ценим. У нас в Подмосковье для них действует большая программа поддержки, включая компенсацию затрат за аренду жилья», — отметил Андрей Воробьев во время проверки готовности объекта к открытию.

Фото: Евгений Пронин 1/4 Фото: Евгений Пронин 2/4 Фото: Евгений Пронин 3/4 Фото: Евгений Пронин 4/4

Губернатор поблагодарил педагогов, а также напомнил о необходимости поддерживать высокое качество образования.

Современные подходы к обучению В новом учреждении создадут 44 класса, среди которых будут и специализированные. Учащиеся смогут освоить программы, созданные с помощью Фонда развития физтех-школ и школы программирования «Алгоритмика». «Мы стараемся активно включаться в такие проекты, потому что они очень интересны по содержанию. Ну и, конечно — в проект „Школа полного дня“. Хотим, чтобы дети после уроков не уходили домой, а у них была возможность сделать здесь и домашнее задание, и позаниматься своими любимыми предметами, и попробовать себя в различных областях. В этом году будем запускать новое направление ИT — это разработка виртуальной реальности, работа с нейросетями», — рассказал директор образовательного центра Олег Рубцов.

Фото: Евгений Пронин 1/3 Фото: Евгений Пронин 2/3 Фото: Евгений Пронин 3/3

Он напомнил, что школа носит имя основоположника научной педагогики Константина Ушинского. При подборе преподавательского состава руководство обращает особое внимание на профессионализм учителей. Сейчас «Старт» практически полностью укомплектован педагогами.

Профориентация с первого класса Одним из важнейших направлений работы школы остаются мерпориятия, позволяющие ученикам определиться с будущей профессией. Их проводят уже с первого класса. «В прошлом году провели первый профориентационный форум, пригласили работодателей, образовательные организации, и ребята восьмых-девятых классов смогли попробовать себя примерно в 10 различных направлениях, чтобы сделать свой выбор. А в предстоящем году с учетом того, что открываются новое здание и новые мастерские, у нас будет еще больше возможностей для профориентации», — пояснила методист Наталья Самсонова. По ее словам, уже удалось набрать 10-й класс по профилю «химбио», состоящий из 27 человек.

Фото: Евгений Пронин 1/3 Фото: Евгений Пронин 2/3 Фото: Евгений Пронин 3/3

Сейчас руководство учреждения обсуждает возможность сотрудничества с поликлиникой и медицинским колледжем, чтобы ученики могли в стенах заведения получить первичные профессиональные навыки и удостоверение установленного образца.

Инфраструктура нового центра В новом центре откроют лабораторию, библитечный комплекс с медиатекой, спортивный и гимнастический залы, столовую, медицинский блок и зоны отдыха. На прилегающей территории уже оборудовали беговые дорожки, футбольное поле и игровые площадки.

Фото: Евгений Пронин 1/6 Фото: Евгений Пронин 2/6 Фото: Евгений Пронин 3/6 Фото: Евгений Пронин 4/6 Фото: Евгений Пронин 5/6 Фото: Евгений Пронин 6/6

Для учеников с ограниченными возможностями здоровья в школе предусмотрели расширенные пешеходные пути, пандусы и бордюры с минимальным перепадом высоты.

Развитие образовательной инфраструктуры в Подмосковье В Подмосковье находятся 847 школ. До конца года регионе двери откроют 36 новых учебных заведений, 17 из которых построят за счет инвесторов. «Все они стандартизированы, имеют лаборатории, классы, места для занятия спортом, комфортабельные столовые. Готовятся и прилегающие детские городки», — отметил Андрей Воробьев. Еще 57 учреждений начнут работать после масштабного капитального ремонта. Губернатор напомнил, что в этом году в школу пойдут 106 тысяч детей. «Ключевая задача — сделать так, чтобы было достойное преподавание, специализация на естественных науках, воспитательные процессы. Все это делают наши дорогие учителя, которых мы приглашаем и очень ждем в Подмосковье», — заключил глава региона.