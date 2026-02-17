Ночная уборка снега в Люберцах затронула главные дороги округа

В рамках борьбы с последствиями циклона «Вивиан» в Люберцах коммунальщики приступили уборке снега на улице Калараш с помощью тяжелой техники и самосвалов. В ночное время, когда трафик минимален, по словам специалистов, проводить работу наиболее эффективно.

Как пояснил директор ОКБ ЖКХ Ярослав Овчаров, основная задача на этом участке — расширить проезжую часть за счет вывоза снежных отвалов. Скопившиеся по краям дороги сугробы сужают полосы движения и создают аварийные ситуации.

Вскоре тяжелую технику перебазируют на улицу Назаровскую, чтобы привести в порядок еще один оживленный участок дорог.

Параллельно ночную уборку провели и на одной из самых оживленных улиц — Смирновской, по которой автомобилисты выезжают на Новорязанское шоссе. Водители и легковых, и большегрузных автомобилей отнеслись к этому с пониманием.

К утру основную массу снега, мешающую проезду, вывезут на специальные места хранения и снегоплавильные пункты. Кроме того, в планах на ближайшие сутки — комплексная обработка улиц городского округа противогололедными реагентами.

На тротуары выйдут тракторы с насадками в виде щеток для обработки пешеходных зон.

Также борьба со снежными заносами продолжается в Химках. В городе идет уборка снега на улицах Марии Рубцовой, Панфилова и Юбилейном проспекте.