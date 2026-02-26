Ночная лыжня с олимпийским чемпионом Михаилом Девятьяровым прошла в Мытищах

В Мытищинском лесопарке состоялся спортивный забег, посвященный дню рождения олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова. Спортсмен лично возглавил первую ночную лыжню в округе, собравшую около 150 участников.

Поздравить Михаила Девятьярова пришли родные и звездные коллеги — Никита Крюков, Игорь Рысин, Михаил Девятьяров-младший, а также любители активного спорта, которые захотели пробежать дистанцию вместе с чемпионами. Мероприятие объединило профессиональных спортсменов и жителей округа разных возрастов.

Перед началом забега именинника поздравили, после чего он сам дал старт. Участники с налобными фонарями преодолели дистанцию в 10 километров от Пироговского шоссе до жилого комплекса «Императорские Мытищи». Трасса позволяла выбрать любой стиль — классический или коньковый ход. Морозный воздух и спортивный азарт создавали особую атмосферу ночного забега.

После завершения дистанции лыжники согревались в пункте проката, где продолжилось празднование. Организаторы отметили, что такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни и привлекают жителей к занятиям спортом.