Никто не пострадал при обрушении потолка в одном крыле школы № 5 в Раменском

Потолок восстановили после обвала в одном из крыльев школы № 5 в Раменском. Никто не пострадал, сообщила 360.ru директор Ольга Ромова. Панели проверили на прочность и восстановили.

Происшествие случилось сегодня, 1 ноября, в коридоре на третьем этаже. Потолочные панели упали, однако к тяжелым последствиям это не привело. У учеников не было занятий в том крыле.

«Потолочные панели упали сегодня в коридоре на третьем этаже в Раменской школе №5. Пострадавших нет, все панели восстановили и проверили на надежность», — рассказала директор Ольга Ромова.

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